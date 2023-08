'Forse boete' voor Noor die nep-handgranaat achterlaat bij incheckbalie op Schiphol

Een Noorse passagier is gisteren op Schiphol aangehouden omdat hij een nepgranaat had achtergelaten bij de incheckbalie. Na het betalen van een 'forse boete' mocht hij zijn reis vervolgen.

Nadat de Noor gisteren aan het eind van de middag was ingecheckt voor zijn vlucht naar Oslo, liet hij een pakketje achter bij de incheckbalie. De dienstdoende grondstewardess besloot het te openen en zag een granaat, waarvan ze vermoedde dat het om een replica ging. Ze maakte wel snel melding bij de marechaussee, die direct in actie kwam. "Als leek schrik je dan natuurlijk wel", vertelt kapitein Stan Verberkt, woordvoerder van de Marechaussee. Opgespoord en aangehouden Terwijl een explosievenkenner de handgranaat onderzocht, werd de Noorse passagier opgespoord. De marechaussee wist dat de man een vlucht naar Oslo zou nemen. In de omgeving van zijn gate werd hij aangehouden. Al snel bleek dat er geen sprake was van een dreigende situatie, maar dat het om een onschadelijke replica ging. De Noor gaf aan dat hij de nepgranaat had gekocht als souvenir tijdens zijn reis in Frankrijk en dat hij niet wist dat het in bezit hebben van een nepwapen strafbaar is in Nederland. Uit angst voor problemen bij de beveiligingscontrole, had hij besloten om de nepgranaat achter te laten bij de check-in balie.

"In Nederland is dat verboden, en al helemaal op de luchthaven" Kapitein Stan Verberkt, woordvoerder van de Marechaussee

"We hebben wel vaker te maken met mensen die in het buitenland een nepwapen komen. Dat is daar niet verboden", vertelt de woordvoerder aan NH. "In Nederland is dat verboden, en al helemaal op de luchthaven." Wie met een nepwapen rondloopt, is strafbaar en kan een gevangenisstraf of hoge geldboete krijgen. Naar aanleiding van het voorval werd de Noorse man geconfronteerd met een aanzienlijke geldboete. Na het betalen van de boete is hij vrijgelaten.