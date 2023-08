Licht aan het einde van de regentunnel: volgende week klaart het op

Het blijft hondenweer dit weekend. Er trekt vanaf morgen een nieuwe depressie over het land waardoor er veel regen valt. Maar er is ook goed nieuws: vanaf volgende week knapt het eindelijk op.

Vandaag trekt er vrij veel bewolking over het land heen, maar is er volgens NH-weerman Jan Visser ook af en toe ruimte voor de zon. Dat laat hij op NH Radio weten. De temperatuur ligt tussen de 19 en 20 graden.

Regenachtig weekend

Voor wie morgen aan de Amsterdamse grachten staat om de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam te bekijken: neem een paraplu en regenjas mee. De ochtend begint mistig. Doordat er een nieuw lagedrukgebied over het land trekt zal er, vooral in de middag, veel regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 19 graden. Er waait een matige wind landinwaarts, en aan de kustgebieden zelfs vrij krachtig.

Zondag zal er in de ochtend veel regen vallen, maar wordt het in de middag droger. De temperatuur komt volgens Visser niet hoger dan een graad of 18. Na het weekend blijft het dan wisselvallig.

Zonnig vooruitzicht

Dan is er ook goed nieuws: "Vanaf 10 augustus wordt het weer mooi weer. De temperaturen stijgen tot zo'n 25 graden en er is meer ruimte voor de zon. Er zal nog kans zijn op een buitje, maar de grote wisselvalligheid zoals we dat nu hebben is dan voorbij", aldus Visser.