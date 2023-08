Staande ovatie voor Oosterenders bij openluchttheater met bijna 300 acteurs

Een staande ovatie. Dat kregen de bijna 300 'acteurs' van het openluchttheaterstuk 'Eb en Vloed' donderdagavond van het omvangrijke publiek. En terecht, want de toeschouwers konden van het begin tot het eind genieten van het anderhalf uur durende schouwspel op het terrein aan de rand van het dorp Oosterend.

Veel publiek bij de bijzondere theatervoorstelling waar hier een kleine vissersboot het terrein op komt. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Een keer in de vijf jaar viert het dorp groot feest. Bij Oosterend Present worden alle registers opengetrokken om het dorp vijf dagen in de schijnwerpers te zetten. Het enige waar de organisatie geen invloed op heeft, zijn de weergoden. En deze zetten tijdens het feest de hemelsluizen regelmatig open, waardoor de eerste openluchtvoorstelling (het stuk wordt twee keer opgevoerd) van woensdagavond verplaatst moest worden naar vrijdagavond.

Oosterenders, jong en oud, waren keurig gekleed volgens het thema jaren zestig. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Eén van de populairste onderdelen van het dorpsfeest was de historische maaltijd donderdagmiddag in het centrum van het pittoreske dorp. Bewoners verkleed volgens het thema van de jaren zestig schoven aan lange tafels aan voor heerlijke gebakken vis. Maar ook dit festijn leek bijna in het water te vallen, toen de regen vlak voor de maaltijd bleef aanhouden. De deelnemers kwamen drijfnat aan. Maar alsof de weergoden de organisatie gunstig gezind waren, werd het tijdens de maaltijd droog.

Vrijwilligers kwamen met heerlijke gebakken vis langs de tafels. - NH Nieuws/Edo Kooiman

's Avonds was er dan het openluchtspektakel waar iedereen naar uitgekeken had. De eerste voorstelling op woensdagavond moest worden afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden. "De decorploeg dacht dat ze een dagje vrij zouden zijn, maar moest nog alles in het werk stellen om de natgeregende spullen weer in orde te krijgen", zegt voorzitter Jan Bloem. Uiteindelijk kon donderdagavond dan de première worden gehouden. En de toeschouwers kregen waar voor hun geld. De voorstelling moest zelfs een half uur worden uitgesteld, omdat de kassa's de massale toestroom van mensen niet konden verwerken. Maar toen eenmaal iedereen plaats had genomen, werden ze vanaf het eerste moment in vervoering gebracht.

De spelers betreden van diverse kanten het terrein waar het stuk zich afspeelt. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Het liefdesverhaal, met een knipoog naar de West Side Story, werd geschreven door Jaap Kees Drijver en Aya During. Bijzonder was dat het stuk al voor de eerste vergadering vorig jaar van Oosterend Present al klaar was. Drijver was verantwoordelijk voor de decorbouw en During voor de regie. En dat deed ze op een fantastische wijze. Ook bijzonder dat bijna 300 toneelspelers wisten wat ze moesten doen in de korte voorbereidingstijd die ze hadden.

Ook oude oldtimers reden af en aan in het theaterspektakel. - NH Nieuws/Edo Kooiman

In het kort gaat het verhaal over een Amsterdams gezin dat in Oosterend komt wonen. De jonge visser Cor valt voor de charmes van de Amsterdamse Pippa. Dat was lastig in die tijd van het gelovige dorp, waar met name de ouderen en de dominee de dienst uitmaakten. Maar met enorm veel humor bleef het stuk boeien. Voor de Texelaars zat er veel herkenbaarheid in uit het verleden, zoals de winkeltjes uit Oosterend; de namen van de spelers; de sfeer waarin het stuk zich afspeelde en de jongeren die toen nog uitgingen naar concerten in de voormalige poptempel 'Sarasani' bij Den Burg.

Een grappig stuk in het spel was de uitvoering met de wasmiddelen. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Met veel humor wist During het publiek te blijven boeien. Korte interacties tussen de spelers waren een welkome afwisseling in het verhaal. En dan ook de zangpartijen van met name hoofdrolspeelsters Nina van Dijk en Jet Wesselman mogen als een topprestatie worden beschouwd. In de decorstukken was zichtbaar veel werk gestoken. En dan in het stuk zelf bleven de oude brandweerauto's en andere historische voertuigen die af en aan reden op het terrein het publiek boeien.

Een oude brandweerauto komt het terrein op rijden om een vuurtje te blussen. - NH Nieuws/Edo Kooiman