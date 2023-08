'The Road to Athene' begint voor AZ in Andorra

Het zou een duel in Andorra of Montenegro worden voor AZ in de derde voorronde van de Conference League. FC Santa Coloma heeft afgerekend met FK Sutjeska en dus wacht een reis naar het dwergstaatje voor de Alkmaarders.

Over twee wedstrijden was FC Santa Coloma te sterk voor FK Sutjeska. De club uit Andorra leed vorige week nog een 2-0 nederlaag in Montenegro. Gisteren boog de ploeg de achterstand om door in eigen huis met 3-0 te winnen. Na 90 minuten was de stand over twee wedstrijden gelijk, waardoor een verlenging de beslissing moest geven. Ivan Garrido Ciaurriz schoot de club uit Andorra met een goal in de 96e minuut naar de volgende ronde.

FC Santa Coloma is de nummer drie van Andorra. In de eerste kwalificatieronde van de Conference League was het te sterk voor Pen-Y-Bont uit Wales.

AZ speelt volgende week donderdag (10 augustus) de eerste wedstrijd tegen Santa Coloma. De Alkmaarders gaan dan op bezoek in Andorra en een week later volgt de return in Alkmaar. Vorig jaar reikte AZ tot de halve finales van de Conference League. Daarin was West Ham United uiteindelijk een maatje te groot en miste AZ de finale. Dit jaar wordt de finale in Athene gespeeld op 29 mei 2024.