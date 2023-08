Jongen die op station Naarden-Bussum ligt te slapen, bij diefstalpoging in been gestoken

Op station Naarden-Bussum is vannacht een jongeman in zijn been gestoken. Hij lag er te slapen, toen hij wakker werd van jongens die het op zijn spullen hadden gemunt. De politie zoekt door middel van signalementen naar verdachten.

Het slachtoffer is een 19-jarige jongen uit Maastricht. Hij lag vannacht in de stationshal op een bankje te slapen. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Vervolgens werd hij wakker toen twee jongens zijn spullen wilden meenemen. Of en wat ze meegenomen hebben, is door lopend onderzoek nu nog niet te zeggen. Bij de worsteling die daarop ontstond, werd de jongen volgens de politie in zijn been gestoken.

Hij heeft een lichte verwonding opgelopen, zo bleek later in het ziekenhuis.

Gele trui en gele pet

De twee verdachten gingen er met de fiets vandoor. De politie deelt hun signalementen, in de hoop ze op te kunnen pakken.

De ene jongen van 16 a 18 jaar oud heeft een lichte tot donkere huidskleur. Hij zou een donkere jas, donkere trui en capuchon en donkere broek dragen. De andere verdachte heeft een zelfde leeftijd, eveneens zelfde huidskleur en droeg een donkere jas, maar met een gele trui en capuchon. Hij droeg een pet, ook in het geel, en lichte broek met witte schoenen.