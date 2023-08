Drukke nacht voor brandweer: auto's uitgebrand in Noord, Zuidoost en Diemen

Een drukke nacht voor de brandweer vannacht. Naast de explosie en brand in Zuidoost stonden op drie plekken in en net buiten de stad auto's in brand. Dat gebeurde op de Rode Kruislaan in Diemen, de Kuilsenhofweg in Zuidoost en in de Diatomastraat in Noord.

Donderdagavond rond half twaalf is voor een flat op de Rode Kruislaan in Diemen een auto in brand gevlogen. De Renault stond helemaal in brand. Ook de ernaast geparkeerde auto's raakten beschadigd. Deze twee voertuigen werden aangestraald door de vlammen. De auto waar de brand begon is total loss. Over de oorzaak is nog niets duidelijk. Daarvoor komt de forensische opsporing om onderzoek te doen.

Autobrand Rode Kruislaan Diemen Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Rode Kruislaan Diemen Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Rode Kruislaan Diemen Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Even na middernacht, om 00.15 uur, werd de brandweer opgeroepen voor een brand op de Kuilsenhofweg in Zuidoost. Een bestelbus stond daar in lichterlaaie. De wagen stond op de rijweg en is vermoedelijk door het vuur uit het parkeervak gerold. De brandweer bluste de brand. Mogelijk is hier sprake van brandstichting. De politie heeft in ieder geval mogelijk bewijsmateriaal in beslag genomen voor onderzoek.

Autobrand Kuilsenhofweg Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Kuilsenhofweg Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Kuilsenhofweg Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Kuilsenhofweg Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Kuilsenhofweg Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Autobrand Kuilsenhofweg Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

En in Noord stond een Golf cabrio vannacht in de fik. De wagen stond geparkeerd in de Diatomastraat. Rond 2.45 uur horen omwonenden een doffe knal. Buiten zien ze de auto in brand staan en ze bellen 112. Het gaat hier vrijwel zeker om brandstichting te gaan. Er lag een rol wc-papier op het dak die naar voren over de motorkap uitgerold en vervolgens met een brandbare vloeistof in brand is gestoken. Er is een gat in het dak gebrand waarna de brand op de bestuurdersstoel zich verder kon verspreiden.

Autobrand Diatomastraat Martin Damen

Autobrand Diatomastraat Martin Damen

Autobrand Diatomastraat Martin Damen