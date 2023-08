Brand legt bungalow in Beets volledig in as

Een bungalow gelegen in een bungalowpark in Beets is vannacht volledig uitgebrand. Voor zo ver bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Rond 03.20 werd de brandweer gewaarschuwd door een oplettende buurman. Hij moest plassen en zag vanaf de wc een oranje gloed buiten. Niet veel later zag hij dat de naastgelegen bungalow volledig in brand stond.

De bungalow kan als verloren worden beschouwd. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Vanwege de brand was het Laantje tot de Zomerdijk in Beets tijdelijk afgesloten voor verkeer.