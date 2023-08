Robbert en Charles brengen uitgestorven Huizer evenementen weer tot leven

Huizen is een bruisend dorp, maar in de loop van de tijd zijn er best wel veel evenementen ten onder gegaan. Dat kan zo niet langer, vindt de recent opgerichte Stichting Huizer Evenementen. Zij gaan verschillende verdwenen evenementen in Huizen weer tot leven wekken. Robbert Kuypers en Charles van den Busken staan aan het roer van deze stichting.

Veel evenementen zijn afgelopen jaren een stille dood gestorven. Volgens Robbert en Charles heeft dat vooral te maken met de politiek. "Het is vervaagd de afgelopen jaar. Je krijgt andere bestuurvormen en raadsleden maken bepaalde keuzes", zeggen Robbert en Charles. "Zo verdwijnen ook evenementen en dat laten wij niet gebeuren." Toen ook de bekende Huizerdag verdween, was het voor de heren de druppel.

De lijst van evenementen die al in de koker zitten, is flink en breed. De eerste die op de planning staat, is Reü Niki's bij de Krachtcentrale op 30 september. "Dat is een dansavond met early clubhouse, zoals vroeger bij de oude club Niki's in Hilversum. Al deze disc jockeys brengen wij weer terug naar Huizen."

Duo neemt stokje over

Een ander evenement dat volgend jaar in de planning staat, is de Pasar Senang. Huizen heeft namelijk een grote Molukse en Indische gemeenschap, maar dit evenement bestaat al zeker negen jaar niet meer. Maar daar komt volgend jaar verandering in als het aan Robbert en Charles ligt. De familie van Charles organiseerde dit evenement, maar nu neemt het duo het over.