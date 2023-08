Verdachte brute moord IJmuiden voorlopig nog in psychiatrische kliniek

In augustus 2022 werd een Oekraïense sekswerker op gruwelijke wijze vermoord in een woning aan de IJsselstraat in IJmuiden. De verdachte in deze zaak is de 35-jarige Sander K., de bewoner van het huis. Gistermiddag vond een tussentijdse pro forma zitting plaats om de voortgang van het onderzoek te bespreken en te beslissen over de verlenging van de voorlopige hechtenis.