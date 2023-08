Regen deert eerste bezoekers van 29ste Haarlem Culinair niet: "Het is hier super"

Nog wat aarzelend druppelden aan het einde van de middag de eerste bezoekers de Grote Markt op. Hun terughoudendheid had deels met de regen te maken. Een paraplu was geen overbodige luxe, maar in de buurt van de tijdelijke restaurants kon die worden opgeborgen. Twee grote tenten en een enorm regenscherm (de organisatie noem het gevaarte 'de perfect sky') bieden bescherming tegen de nattigheid.

Opvallend was het grote aantal Duitse vakantiegangers dat de tafeltjes innam. Neem Kurt en Mariska uit Duisburg. Gehuld in felgele regenjacks lieten ze zich de paella goed smaken. "We zijn de regen een beetje zat", zegt de Duitse vrouw, "dus zochten we wat beschutting. Die hebben we hier gevonden. We wisten niet van het bestaan, maar het is erg gezellig." Hun landgenoot Manuel kent Haarlem Culinair wél. Sterker, hij is er speciaal voor uit Emmerich gekomen. "Het is al de vierde keer dat ik hier ben. Super."

Haarlem Culinair beleeft zijn 29ste editie en duurt nog tot en met zondag.