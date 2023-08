Doorstart voor afgebrande vogelzaak, 'dankzij hele trouwe klanten'

Dat de Vennepse vogel- en papegaaienspeciaalzaak aan de IJweg na de vreselijke brand vorig jaar september een doorstart zou maken, leek lang onmogelijk. Toch openden eigenaren Janton en Annemarie van Dijk vandaag de deuren van hun nieuwe tijdelijke winkel. Dat hebben ze naar eigen zeggen vooral aan hun trouwe klanten te danken.

"We voelden ons echt gemist", vertelt Janton tijdens de feestelijke opening aan NH. De allesverwoestende brand staat in zijn geheugen gegrift: hij herinnert zich goed hoe hij machteloos moest aanzien hoe de tropische vogels waarmee het stel al tientallen jaren fokt door de vlammen werden verslonden. Geen van de 500 vogels overleefde de brand. Ook de naastgelegen viszaak met een andere eigen brandde volledig af. "Eerst zit je in zak en as. Op dat moment weet je echt niet wat je moet doen. Je kan gewoon niet denken", herinnert Janton zich. Dat ze binnen een jaar weer een doorstart zouden maken, hadden ze toen nooit verwacht. Daar dachten hun trouwe klanten wel anders over. Joey van Os, die er die avond bij was, startte meteen een crowdfunding op en via social media stroomden de steunbetuigingen binnen.

Het brandende pand VLN Nieuws

Verwoesting na brand vissen- en vogelspeciaalzaken in Nieuw-Vennep NieuwsFoto.nl

"Dan zie je al die reacties en word je eigenlijk alleen maar gesterkt. We gaan opnieuw beginnen. We hebben het al een keer gedaan en gaan het gewoon nog een keer doen." Op de plek van de oude winkel is nu een kleine tijdelijke winkel verrezen. Uiteindelijk moet er een nieuw gebouw komen te staan. Nea en Margriet zijn maar wat blij dat ze hun rosé kaketoe weer mee kunnen nemen naar de winkel. Ze hebben het diertje ooit in de winkel van Janton en Annemarie gekocht. "Haar ouders zijn er helaas ook niet meer. Die zaten er ook toen het gebeurde", vertelt Margriet. Want bij de dood van de honderden vogels wordt vandaag ook stilgestaan.

"Dieren zijn natuurlijk nooit te vervangen" Eigenaar Janton van Dijk