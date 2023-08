Wordt Park Vogelenzang eindelijk een woonwijk? Bouw begint einde van het jaar

Eind van het jaar gaat dan echt de schop in de grond. Jaren is erover gesteggeld, maar nu wordt het voormalige terrein van het psychiatrisch ziekenhuis in Bennebroek dan eindelijk omgetoverd tot een woonwijk. Tenminste dat hopen de dorpsbewoners.

Hoofdgebouw van Park Vogelenzang bij Bennebroek. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Vóór het eind van het jaar moeten de Oekraïense vluchtelingen die op Park Vogelenzang verblijven hun koffers hebben gepakt. De antikraakbewoners verlieten het monumentale hoofdgebouw al aan het begin van dit jaar. En nu lijkt niks de projectontwikkelaars meer in de weg te staan om met de bouw van 250 woningen te beginnen op het terrein van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis. Voordat het zover is, maakt NH nog een rondje over het populaire wandelpark.

Martin Bunnik maakt deel uit van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en is geboren en getogen in Bennebroek. Als kind was hij al te vinden op het terrein van Stichting Vogelenzang dat tegen de grens met Hillegom aanligt. Hij kent de geschiedenis als geen ander en geniet van de prachtige omgeving die al zolang deel uitmaakt van zijn leven. Nu geeft hij er geregeld rondleidingen. En vertelt hij geïnteresseerden over de strandwal, de heren van Heemstede en over het wel en wee van het psychiatrische ziekenhuis. Monumentaal Dat de oude monumentale gebouwen van Stichting Vogelenzang al jaren leeg staan en langzaam verpieteren, vindt hij schrijnend. Daarom is hij blij dat de werkzaamheden eind van het jaar beginnen. Tenminste, Bunnik gelooft het pas als hij het ziet. “Ze zouden al vaker aan de slag gaan.” Een harde datum is nog niet genoemd. En met de oplopende bouwkosten ontstaat er twijfel of het goed bedachte plan wordt uitgevoerd. Maar nu Pré Wonen in beeld lijkt bij de verhuur van de sociale woningen die ook op het terrein worden gebouwd, komt het vertrouwen terug.

De monumentale panden zijn dichtgetimmerd en vervallen. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

De gemeente Bloemendaal laat weten dat de werkzaamheden in het najaar gaan beginnen. Eerst met de bouw van de sociale woningen in de monumentale gebouwen Beukenhorst en Lokhorst. En daarna zijn de ruimere appartementen in het hoofdgebouw aan bod. Verder staan er nog nieuw te bouwen eensgezinswoningen in de planning. Deze zullen volgens de gemeente eind van het jaar in de verkoop gaan. Een website onder de naam Park Lokhorst lokt al een paar jaar geïnteresseerde woningzoekenden, maar die belangstellenden hebben nog geen reactie gehad. Bunnik is blij verrast te horen dat de website Lokhorst heet. “Dat is een veel betere naam voor dit park. Ik ken zoveel verhalen van bezoekers die in het centrum van het dorp Vogelenzang belandden, in plaats van in Bennebroek.”

De panden Lokhorst en Beukenhorst worden verbouwd tot sociale woningen. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Ook refereert Lokhorst aan het duin waarop het gebouwd is: Het Lokhorsterduin. Die weer vernoemd is naar de vroegere ambachtsheer van Heemstede, de heer Vincent Lokhorst. Wat volgens Bunnik een veel logischer naam is. Of het park uiteindelijk zo gaat heten is overigens de vraag. “Ooit is de naam Stichting Vogelenzang bedacht omdat het station Vogelenzang aan de andere kant van de Leidsevaart lag en bezoekers daar konden uitstappen. Maar het station is opgedoekt. Voor onbekenden is het verwarrend waar ze moeten zijn.” In tegenstelling tot Bunnik die de weg naar en in het park met zijn ogen dicht kan vinden. Het terrein en zijn geschiedenis ligt de Bennebroekers na aan het hart.

Het psychiatrische ziekenhuis in 1927. - Noord-Hollands Archief

Strikt gescheiden Bunnik vertelt hoe het psychiatrische ziekenhuis een dorp binnen het dorp was. Al sinds 1928 toen de eerste psychiatrische patiënten van gereformeerde huize hier onderdak kregen. Vrouwen en mannen werden strikt van elkaar gescheiden. “En als ze de grens overstaken naar het andere geslacht, dan mocht er twee weken niet vrij worden gewandeld. Overigens gold dit ook voor het personeel, bij hen werd er zelfs verlof ingetrokken.” Krankzinnigen De gebouwen werden in de Amsterdamse stijl ontworpen door architect A.T. Kraan. Zowel de patiënten als alle personeelsleden kwamen uit de gereformeerde leer. Gereformeerde gezinnen, vooral uit Groningen, Friesland en Drenthe, waar de werkloosheid hoog was, vestigden zich in het Noord-Hollandse Bennebroek en vonden werk bij de ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland’. De zondagse kerkgang was belangrijk en zo verrees er midden op het terrein van Stichting Vogelenzang in 1932 een kerk speciaal voor de patiënten en het personeel. Maar omdat het een stichtingskerk was, werd er ook nog één gebouwd aan de Rijkstraatweg in het dorp zelf. Figuurzagen De bewoners deden onder het motto 'rust, reinheid en regelmaat' aan werkverschaffing. De vrouwen hielden zich vooral bezig met naaien, kleren stoppen, wassen, strijken en aardappels schillen. De mannen bogen zich over figuurzagen, netten breien, touwen pluizen en boekbinden. Ook was er een moestuin waar gewerkt moest worden. Tijdens de rondleiding op het terrein wijst Bunnik naar de kapotte ramen en dichtgespijkerde deuren van de monumentale gebouwen. “Ik zal blij zijn als ze beginnen met bouwen. Hoe ze het gaan doen weet ik niet, want ze zijn erg vervallen. Maar hoe eerder ze aan de slag gaan, hoe beter.” Duitsers Tot de oorlog was het terrein gesloten voor publiek. Grote hekken zorgden ervoor dat de bewoners niet van het terrein afkonden en de Bennebroekers op hun beurt moesten zich eerst melden voor de poort openging. In de oorlog, in 1942 werden zo’n 700 bewoners naar andere ziekenhuizen gestuurd en bezetten de Duitsers het pand. Na de oorlog kwamen de bewoners terug, maar niet met zoveel als voor de oorlog. Nu wonen er nog zo’n 120 mensen in de nieuwe appartementen van de GGZ InGeest die zo'n 15 jaar geleden werden gebouwd. Al snel na de oorlog werd het terrein opengesteld. Bunnik weet nog hoe hij hier speelde en ravotte. “Het was een fantastische plek om te spelen en te ontdekken.” Door de veranderende zorg en de oude gebouwen werden de gebouwen verkocht aan een projectontwikkelaar. Die nu eind van het jaar de schop in de grond lijkt te steken. Bunnik kan in elk geval niet wachten tot het plan eindelijk wordt uitgevoerd.