Ook 'nuchtere' West-Fries gaat massaal naar roze Barbie-film

De Amerikaanse film 'Barbie' wint ook aan populariteit in West-Friesland. De bezoekersaantallen, voor de op het eerste gezicht oppervlakkige film, zijn bij de bioscopen in Hoorn nog steeds 'torenhoog'. Maar waarom zou de nuchtere West-Fries deze film bezoeken?

"Het komt zelden voor dat een film na 2,5 week nog steeds torenhoge bezoekersaantallen heeft", vertelt Axel Wilken, manager van Vue Hoorn. Hoewel hij niet 'in het bolletje' van iemand uit deze regio kan kijken, heeft hij wel ideeën over de populariteit. "Het kan liggen aan de hoofdrolspelers, omdat mensen hun eerdere werk hebben gezien en graag meer willen zien."

Daarnaast zit het weer volgens Wilken ook mee. "Het is regenachtig, en veel mensen zijn nog niet op vakantie." Verder stelt de manager dat het overige aanbod minder bijzonder is dan de Barbie-film. "De enige tegenhanger die door jongeren en volwassenen veel wordt bekeken, is de film Oppenheimer. Deze film wordt meer gezien als een serieuze film van kwaliteit."

Het publiek varieert van (groot)ouders met jonge kinderen tot groepjes jongeren. Wilken begrijpt niet helemaal dat jonge kinderen erheen gaan, omdat deze film daar iets te serieus voor is. "Het is eerder een tienerfilm."

Margret Wagenaar, directrice van Cinema Oostereiland, is het hiermee eens. "Het heeft iets weg van een cultfilm, maar er komt wel een breed publiek op af. Voor de jongste kinderen is de film te veel dialoog, maar voor de rest is het geschikt voor alle leeftijden en zowel voor mannen als vrouwen."

Meer dan 'knalroze'

Volgens Wagenaar is de film vooral bijzonder door de regisseuse, Greta Gerwig, die normaal gesproken hele inhoudelijke films maakt met zware onderwerpen. "Zij maakt voornamelijk art-house films, waarbij een ander kleurenpalet wordt gebruikt dan alleen maar knalroze." Dit zorg ervoor dat de film meer lagen krijgt.

De Hoornse Laura Bas is verzamelaar van allerlei figuren uit de Barbiewereld en denkt dat West-Friezen er vooral op afkomen door ontwikkelingen in de media. "Er is steeds meer interesse voor andere culturen".

Door het verzamelen kwam ze erachter dat er heel veel mensen zijn, van jong tot oud, die geïnteresseerd zijn in Barbie. "Daar komt denk ik ook de nieuwsgierigheid voor de film vandaan. Ook door de enorme marketing die erin is gestopt."

Genoeg diepgang voor nuchtere West-Fries

Lara Wiggers, bedrijfsleider bij Cinema Oostereiland, vindt de film "verrassend goed gelaagd". Zelf deed ze de ultieme test. Ze ging met haar partner (64) en haar dochter (19) naar de film. Uiteindelijk vond haar vriend de film het leukste van de drie.