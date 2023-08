Massaal politie naar steekpartij bij Hema in Wormer

Bij een steekpartij in de Hema in Wormer is één slachtoffer gevallen. Ook is een verdachte aangehouden. Politie is er massaal aanwezig, evenals de ambulance.

Hoe het met het slachtoffer is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat een mobiel medisch team uit Rotterdam aanwezig is. Of dat uit voorzorg is of om het slachtoffer te behandelen, is niet bekend.

