Gierzwaluw opgevoed door boerenzwaluw: uniek als een hond in een mand vol poezen

Een onvervalst koekoeksjong in een zwaluwnest: boer Honingh uit Ransdorp trof op zijn erf een gierzwaluw aan in een boerenzwaluwnest. Een kenner van de gierzwaluw kon het verhaal pas bevatten toen hij het met eigen ogen zag. "Ik onderzoek ze al elf jaar, maar dit is een unieke situatie."

Alsof een hond in een mand vol poezen wordt gezet - en vervolgens door twee katten wordt gevoederd en grootgebracht. "Zo moet je het een beetje zien", zegt ecoloog en gierzwaluwexpert Gert de Jong. Al elf jaar brengt hij de gierzwaluwen in Amsterdam en omgeving in kaart, maar een gierzwaluw in het nest van een boerenzwaluw? Dat zeg hij niet eerder. Toen melkveehouder Willem Honingh uit Ransdorp hem belde dat hij zo'n gierzwaluw in een boerenzwaluwnest had aangetroffen, dat De Jong er het zijne van. "Dat gelooft toch niemand?"

Vee en vogels

Het was toch echt zo. Honingh boert al bijna een halve eeuw in de stolpboerderij die zijn overgrootvader 137 jaar geleden bouwde bij Ransdorp. "Ik heb zo'n vijftig dieren, voornamelijk schapen en koeien." En dan zijn er nog de bezoekers, want ook vogels weten de stallen van Honingh goed te vinden. "De gierzwaluwen zitten het liefst hoog op het dak, onder de dakpannen. Boerenzwaluwen bouwen van die moddernestjes en zitten dichter bij de grond, meestal tegen het dak van de stallen aan."