In duinen blijft Schotse hooglander beeld bepalen: natuurbeheer zit in lerende fase

In Wandelbos Groenendaal in Heemstede zijn ze binnenkort niet meer te bewonderen, maar in de Kennemerduinen blijft de Schotse hooglander het beeld bepalen. "Deze grazers hebben daar, in tegenstelling tot in Groenendaal, echt een functie", zegt Marc Janssen van de Stichting Duinbehoud.

Woensdag meldde NH Nieuws dat de Schotse hooglanders die in Groenendaal grazen daar binnenkort vertrekken. Dertig jaar nadat ze er zijn uitgezet om de hardnekkige esdoorn te bestrijden, is gebleken dat de grazer helemaal geen liefhebber is van deze plant. Het dier eet liever gras en dat groeit er overdadig. Daardoor is het effect van hun aanwezigheid op de biodiversiteit minimaal.

Functie

Toch blijven de imposante hooglanders de komende jaren in de Haarlemse regio te bewonderen. De vijftig die rondlopen in nationaal park Zuid-Kennemerland 'hebben daar namelijk wel degelijk een functie', zegt Marc Janssen van de Stichting Duinbehoud. Janssen: "De hooglanders eten het gras dat de kruiden overwoekert. Zo krijgt bijvoorbeeld tijm weer de kans om te groeien. Er is geen enkele reden om ze daar te laten vertrekken."

Lerende fase

Dat pas na dertig jaar is gebleken dat de aanwezigheid van Schotse hooglanders in Groenendaal geen enkel effect sorteert, is volgens Janssen niet zo heel vreemd. "Natuurbeheer zit in een lerende fase", zegt hij. "Uit een onderzoek bijvoorbeeld naar begrazing in Meijendel (duingebeid in Wassenaar, red.) is na dertig jaar gebleken dat konijnen daar node worden gemist. Wat blijkt is dat de combinatie van meerdere grazers ideaal is voor de natuur."

Zo is het een goede zaak dat in de Kennemerduinen behalve hooglanders wisenten actief zijn. "Zij hebben ook weer hun eigen functie. Zij graven kuilen, waardoor zandverstuivingen ontstaan en die zijn gunstig voor de biodiversiteit in het duin."