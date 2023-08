Vol contrast en onvoorspelbaar: De zomer in West-Friesland

Hoewel we dit jaar de warmste en zonnigste juni sinds 1901 beleefden, neemt de zomer een onverwachte wending. Een maand later regende het bijna onophoudelijk in West-Friesland. Ondanks de aanhoudende regen geeft onze fotograaf Deveney Ansett niet op. Gewapend met haar camera en een waterdichte jas, trotseerde ze de stormachtige dagen.