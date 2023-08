Oproep boswachters: Laat reekalfjes met rust!

Bij de boswachters in de natuurgebieden in Gooi- en Vechtstreek komen meerdere meldingen binnen van wandelaars die reekalfjes zien zonder hun moeder. Ze maken zich zorgen over de 'weesjes' en willen polshoogte nemen, maar het is juist van belang om de jonge dieren met rust te laten, vertelt boswachter Angelique Aerts.

"Wandelaars komen regelmatig een reekalf in hun eentje tegen en bellen dan naar de boswachters van Natuurmonumenten. Het is momenteel bronsttijd voor reeën en de reegeit, de moeder, verlaat nu haar kalf om te zoek naar een reebok, een mannetje, om mee te paren. Zij pakt hierna de zorg voor het kalfje weer op."

De kalfjes lijken kwetsbaar, maar de natuur zit goed in elkaar. Als ze jong zijn, liggen ze overdag in het gras gedrukt en wachten rustig tot hun moeder terugkomt. Als ze oud genoeg zijn om een paar dagen zonder hun moeder te overleven, gaan er in hun eentje op uit. "Juist als we dichterbij komen, raken ze gestresst. Laat ze rustig hun gang gaan!", aldus boswachter Angelique.

Geursporen

De mannelijke reebokken hebben de afgelopen tijd hun territorium bepaald door via hun gewei en voorpoten geursporen achter te laten op jonge boompjes en struiken. Aerts: "De reegeit gaat in deze periode op zoek naar een geschikte partner en laat haar kalf achter. De kalveren zijn dan twee à drie maanden en komen die dagen in hun eentje prima door." Na de paring blijven ze bij elkaar tot er volgend voorjaar nieuwe kalveren geboren worden. De bronsttijd duurt van half juli tot half augustus is het bronsttijd.