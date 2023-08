Overvaller stopt buit in onderbroek

De politie heeft vanmiddag een verdachte opgepakt na een overval op een supermarkt aan de Binnen Bantammerstraat in het centrum.

Rond 12.40 uur bedreigde de overvaller het personeel met een mes. Daarna vluchtte hij met de buit.

Agenten troffen in de buurt een verdachte aan. "Die voldeed aan het signalement en had de buit in zijn ondergoed verstopt", vertelt een politiewoordvoerder.

Bij de overval raakte niemand gewond.