Kattendrama in Hoornse wijk Kersenboogerd zet door: wéér twee dode dieren gevonden

En wéér is het raak in de Hoornse wijk Kersenboogerd. In het water van de grachten zijn gisteravond twee dode katten gevonden. Van één kat zijn de eigenaren bekend, maar van de tweede zover bekend niet. Buurtbewoners in de Hoornse wijk pleiten al jaren voor maatregelen, maar touwen langs de wal zijn vaak binnen een dag weggehaald.

In reacties op een inmiddels verwijderd Facebook-bericht vermoedt een man dat de 'vermeende kattendoder' weer actief is in de wijk. Ongeveer dertien jaar geleden werden er wekelijks meerdere katten dood gevonden in het water. "Daardoor zijn er toentertijd touwen opgehangen, zodat de katten eruit konden klimmen. Jarenlang hoor en zie je amper iets, en nu de touwen weer weg zijn komt het om de haverklap weer voorbij."

Ze doet een oproep aan buurtbewoners van de Kersenboogerd om de touwen bij haar op te halen. "Als ze even mee helpen vlechten kunnen we er dikkere touwen van maken", vertelt ze. "Daarna hoeven ze alleen maar opgehangen te worden. Zelf kan ik dit niet altijd, omdat ik jeuk en uitslag krijg van de planten aan de waterkant. Dan zit ik onder de bulten."

Vanwege de overleden katten die in de afgelopen jaren zijn gevonden in Hoorn is de gemeente samen met een bewonerscommissie in gesprek over een balk die in het water bevestigd kan worden voor de katten. Wanneer deze er gaat komen is niet bekend, maar volgens bewoners van de wijk in Hoorn is een enkele balk niet genoeg om alle dieren in het water te redden.