Vakantieplannen verregend: West-Friezen kiezen massaal voor overdekte activiteiten

"De weergoden zijn ons inderdaad goed gezind", stelt Marjan Sturk van Samcity in Hoorn. Ze merkt dat veel mensen opzoek zijn naar iets om de regenachtige dagen door te brengen. "Het verschil is enorm merkbaar. Door de drukte hebben wij op verschillende afdelingen dubbele bezetting staan."

Sturk vertelt dat er veel mensen vanuit de regio langskomen bij het overdekte sport- en speelpark, maar ook vakantiegangers vanuit het buitenland. "Ouders willen toch dat hun kind een leuke vakantie heeft, ondanks het weer."

Flinke stijging in bezoekers

Hoewel niet alle bioscopen en filmhuizen in de regio open zijn, zijn de zalen die open zijn helemaal gevuld. "Ik denk dat we nu op 300 bezoekers per dag zitten, terwijl dit normaal in de zomer rond de 150 man ligt", schat Margret Wagenaars van Cinema Oostereiland in Enkhuizen in.

De oorzaak ligt volgens Wagenaars grotendeels bij het weer, maar ook bij de grote titels zoals Barbie en Oppenheimer, die nu in het filmhuis te zien zijn.

De locatie in Enkhuizen was afgelopen week gesloten vanwege de installatie van een nieuwe laserfilmprojector. "Je denkt van tevoren dat de zomer een mooie tijd is om zoiets te doen, maar dat blijkt nu anders." Ook de locatie in Hoorn zal aankomende week vier dagen dichtgaan om een nieuwe projector te installeren. "Dat is even balen."

Geen extra activiteiten

Ook bij het Bakkerijmuseum in Medemblik is het "ontzettend druk", volgens een van de medewerkers. Het gaat dan om zowel toeristen als mensen vanuit de omgeving. "Ik denk dat we gemiddeld dertig procent meer bezoekers hebben dan als het mooi weer is", vertelt Chantal Stam van het museum.

Ondanks de drukte worden er geen extra activiteiten ingepland. Wel is het museum in de zomervakantie altijd vijf, in plaats van vier, dagen open.