Vandaal slaat ruiten van 6 auto's in op het Stationsplein in Uitgeest

Wijkagent Edwin Verweij deelde het nieuws vanochtend via X, het voormalige Twitter. Volgens de wijkagent is het uniek en nog nooit eerder gebeurd in Uitgeest, meldt een persvoorlichter van de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft een onbekend persoon vannacht de verschillende ruitjes heeft ingetikt. "Een oplettende voorbijganger zag het gebeuren en deed aangifte bij de wijkagent." Het is onduidelijk wat de reden achter de vernielingen is. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar.

Zes toegetakelde auto's

Het zou om drie voertuigen gaan, maar op de parkeerplaats telde NH zelfs zes toegetakelde auto's. Bij één van de auto's zijn alle ruiten ingeslagen, terwijl bij de andere voertuigen een enkel raam beschadigd is of er een poging tot vernieling is gedaan. De politie heeft de eigenaren van in ieder geval drie auto's op de hoogte gebracht.