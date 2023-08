Schoolplein Alberdingk Thijm College is tijdelijk minicamping voor Gymnaestrada

Het schoolplein van het Alberdingk Thijm College staat deze week vol met kamperende Duitsers. Het plein lijkt op een kleine feestelijke camping. Compleet met partytent voor eten en drinken. Het zijn de ouders en begeleiders van de deelnemers aan Gymnaestrada in de Amsterdamse Rai. Een beetje illegaal is de camping wel, want er is geen vergunning voor camperen afgegeven door de gemeente Hilversum.

Het gebouw van het Alberdingk Thijm College aan het Lapersveld in Hilversum is het onderkomen van de Duitse deelnemers aan de Gymnaestrada. Enkele honderden jongeren bivakkeren in het schoolpand. Ze maken gebruik van de faciliteiten van de school om te trainen en te slapen. Voor de uitvoering van hun kunsten rezen de meesten met de trein naar de Rai in Amsterdam waar het evenement wordt gehouden. De campers op het schoolplein worden behuisd door ouders en begeleiders. De Wereld Gymnaestrada is een wereldwijd, niet-competitief evenement dat elke 4 jaar wordt gehouden met het grootste aantal actieve deelnemers van elk gymnastiekevenement. Deelname is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, religie, cultuur, bekwaamheid of sociale status. Tekst gaat door onder de foto's

Alle deelnemers trainen om hun routines uit te voeren op de Wereld Gymnaestrada, maar dat is niet het enige doel. Het gaat meer om de hele ervaring, de festiviteiten en het gevoel erbij te horen. Met trots hun land vertegenwoordigend, heeft het evenement een licht Olympisch gevoel. Gymnastiek van over de hele wereld komt samen waarbij internationale vriendschappen worden versterkt en taal- en cultuurverschillen worden overbrugd.



Sinds de allereerste editie in Nederland in 1953 is de Wereld Gymnaestrada de wereld rondgereisd en uitgegroeid tot een multicultureel gymnastiekfestival. Na 32 jaar keert dit feest terug naar Amsterdam. Het wordt naar verwachting de beste en grootste Wereld Gymnaestrada ooit.

