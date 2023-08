Centrumbewoners gewekt door explosie juwelier: "Een dikke vette knal, niet normaal"

Bewoners van de Herenstraat en omliggende straten werden vannacht in hun slaap opgeschrikt door een enorme knal. Het bleek te gaan om een explosie bij een juwelierszaak.

"Een dikke vette knal, echt niet normaal", vertelt een buurtbewoner. Hij mijdt de straat, die vannacht vol met glasscherven lag, voorlopig. "Ik wil geen lekke band hebben, dus ik denk niet dat ik er doorheen ga fietsen."

Een andere omwonende zegt dat hij zich wild schrok. "Mijn hele huis trilde. Ik dacht, gaat er een bom af hier in de straat?" Een Amerikaanse toerist dacht ook aan een bom.

De politie laat weten dat er twee rennende verdachten zijn gezien. Er wordt nog gezocht naar meer getuigen. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.