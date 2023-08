Half uur omrijden van Alkmaar naar Heiloo verleden tijd, dankzij deze illegale route

De Middenweg op industrieterrein Boekelermeer is 'open', Althans, onbekenden hebben de hekken weggehaald die de doorgang normaal gesproken versperren. De kortste route van Alkmaar naar Heiloo is dus te nemen, hetzij illegaal. Daar maakten heel wat chauffeurs vanochtend dankbaar gebruik van.

Eindelijk, zullen veel automobilisten verzuchten, kunnen zij route via de Middenweg nemen. Alhoewel je slalommend langs de gaten en kuilen in de onverharde weg moet rijden. Al jaren wordt er onder meer door ondernemers uit beide gemeenten gevraagd de doorgang open te stellen, maar dat gebeurt niet.

Dit komt door afspraken tussen de gemeenten dat de Middenweg afgesloten blijft zolang er geen afslag van de snelweg A9 bij Heiloo is aangelegd, om zo verkeersoverlast in Akersloot tegen te gaan. De aansluiting op de A9 is jaren vertraagd en ligt er op z'n vroegst in 2029. En dat betekent dus dat automobilisten al jaren flink moeten omrijden, tot wel een half uur extra reistijd.

Het heeft onbekenden er niet van weerhouden om nu de hekken weg te halen. Die liggen deels afgebroken in de berm. De gemeente Heiloo laat aan NH weten de versperring zo snel mogelijk te herstellen. Wanneer is niet bekend. Tot die tijd geldt: deze route is op eigen risico.