Directeur Westfries Museum: "Koloniale roofkunst bij ons is zeer onwaarschijnlijk"

In het Westfries Museum hangt mogelijk géén koloniale kunstroof. Nader onderzoek moet dat uitwijzen, als de politiek in Hoorn daar de opdracht voor geeft. Een eerste quickscan van de 36.000 kunststukken levert vooralsnog niks schokkends op. "Het is een ingewikkelde en tijdrovende klus."

De discussie over de koloniale verzamelingen laait in de politiek van Hoorn steeds verder op, nu naar voren is gekomen dat het gemeentebestuur in het verleden een actieve rol speelde bij het slavernijverleden.

Zo wil Liberaal Hoorn laten onderzoeken of de collectie van het Westfries Museum roofkunst bevat. En als het aan Fractie Tonnaer ligt, geeft het museum de opgezette Eskimo in zijn kajak terug aan Groenland.

Eerste scan levert niks op

Het Westfries Museum staat welwillend tegenover het verzoek van Liberaal Hoorn. Een eerste quickscan van de 36.000 kunststukken levert niks schokkends op. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat we koloniale roofkunst in de collectie hebben", zegt Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, tegen NH. Met koloniale roofkunst worden gebruiksvoorwerpen bedoeld die door Nederlanders met geweld of onder druk in de koloniën zijn verkregen. "Maar dat neemt niet weg dat het goed is om daar nader onderzoek naar te doen om dit uit te kunnen sluiten."

Als voorbeeld noemt hij de kris, een Indonesische, Maleisische of Filipijnse dolk met dubbele, vaak gegolfde kling waar mystieke krachten aan worden toegeschreven. Het museum bezit momenteel 14 krissen, waarvan de herkomst vaak ontbreekt of niet te controleren is. "Het is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Achter elk stuk zit zo'n wereld."

Tekst gaat verder na de foto.