Zeehonden steeds vaker slachtoffer van hondenbeten: "Houd je hond aangelijnd!"

Ecomare op Texel doet een dringende oproep aan hondenbezitters om hun dier weg te houden bij zeehonden op het strand. Er komen steeds vaker zeehonden binnen bij de opvang die zijn gebeten door loslopende honden, soms met dodelijke afloop. "Hoe getraind ook, zowel honden als zeehonden kunnen onverwacht reageren in deze situatie."

Gewone zeehondenpup - Ecomare Texel

Jasmijn Hulleman, dierverzorger bij Ecomare ziet met eigen ogen de verwondingen: "Dat honden zeehonden bijten is een probleem voor alle Waddeneilanden en de hele kuststreek. Vooral in deze periode als er pups worden geboren. Die zijn nu extra kwetsbaar, maar ook in het najaar als de puberende zeehonden met longworminfecties op het strand liggen." Volgens Hulleman beseffen niet alle hondeneigenaren wat er kan gebeuren. "Soms blijft het bij snuffelen, maar ook bijten honden de zeehonden soms tot bloedens toe of het leidt tot sterfte. Bewijs is vaak lastig te vinden. Een zeehond kan ook worden aangevallen door een andere zeehond, al is dat vrijwel nooit op het strand. Ze jagen ook op elkaar, maar vallen geen weerloze zeehond op het strand aan." Tekst loopt door onder de foto.

Grijze zeehond Klaas is zwaar gewond binnengebracht bij Ecomare - Ecomare

Volgens zakelijk directeur Marion Barth van Ecomare is de laatste jaren het aantal dieren met bijtwonden in de opvang toegenomen. "Samen met de andere opvangcentra Pieterburen in Friesland en Aseal in Zeeland werken we aan een voorlichtingscampagne met als doel mensen op te roepen zeehonden met rust te laten. Dat geldt natuurlijk ook voor hondenbezitters." Op de website van Ecomare staan meerdere verhalen over vijandige ontmoetingen tussen honden en zeehonden. "Een goede afloop is zeker geen garantie bij een confrontatie. Er zijn voorbeelden waarbij de hond zelf het onderspit heeft gedolven en andere gevallen waarbij het tot de dood van de zeehond heeft geleid. Alle reden dus om een hond aan te lijnen zodra er een zeehond in zicht komt", staat op de website te lezen.

"Er zijn voorbeelden waarbij de hond zelf het onderspit heeft gedolven" website Ecomare

Over het aantal bijtincidenten zegt Ecomare dat het aantal meldingen slechts het topje van de ijsberg is. "Vaak zijn we er niet bij." Barth: "Het advies is: Houd honden aangelijnd. Ook zijn er ziektes van hond tot zeehond overgedragen kunnen worden en andersom. Houd je hond dus aangelijnd en loop vervolgens in een grote boog om het dier heen, op een afstand van minstens 30 meter. Maak je je zorgen om de zeehond, bel dan met het verantwoordelijke zeehondencentrum." Op Texel is dat Ecomare: 0222-317741.