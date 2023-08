Judith Porsch (63) weer Europees Kampioen: "Op de laatste dag haalde ik goud binnen"

Drie wereldrecords en een gouden medaille. Dat nam Judith Porsch uit Velsen-Noord mee na het EK handboogschieten in Hongarije. Dat kampioensgevoel begint al aardig te wennen: het is haar vierde Europese titel, naast drie wereldtitels. Judith: "Ik wist dat als ik er voor ging, het me zou lukken." In Santpoort-Noord gaf ze een demonstratie van haar kwaliteiten en natuurlijk van haar medaille bij de workshop boogschieten voor kinderen van Rob Kortekaas. Zie onderstaande video.