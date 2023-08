World Gymnaestrada in het Vondelpark: dans en gymnastiek in regen én zonneschijn

Na regen komt zonneschijn: dat ondervonden de artiesten van World Gymnaestrada ook in het Vondelpark. Het vierjaarlijkste evenement, dat voor de tweede keer in Amsterdam plaatsvindt, werd dinsdag nog tijdelijk afgelast door de regen. Maar woensdag schitterden de gymnasten in de zon: "We hebben geluk."

World Gymnaestrada is een vierjaarlijks evenement, waar duizenden mensen op af komen. Zo'n negentienduizend sporters uit tientallen landen laten hun kunsten zien als gymnast, danser of turner. Het vond al eerder in Amsterdam plaats, namelijk in 1991.

Vandaag trekt het evenement, naast een paar verdwaalde toeristen, ook veel mensen die er speciaal voor naar het openluchttheater gekomen. Ze hebben geluk, want door het slechte weer was het lange tijd niet zeker of het programma van vandaag wel door kon gaan. Maar waar de alles gister nog afgelast moesten worden, breekt nu net op tijd de zon door.

En dus kunnen de sporters vandaag gewoon hun optredens doen: ook al is het soms wat glad en wordt er hier en daar een slipfoutje gemaakt. Dat laatste wil de organisatie vanwege de veiligheid zo veel mogelijk voorkomen: "Er wordt veel gedweild en drooggemaakt. En we hebben matten ingevlogen, dus we proberen het zo veilig mogelijk te maken."

World Gymnaestrada duurt nog tot en met zaterdag 5 augustus.