Buurtinitiatief wil Amsterdams iconisch bowlingcentrum omdopen tot creatieve broedplaats

En dus breekt een spannende periode aan voor de coöperatie, want de plannen moeten nu vorm gaan krijgen. "Wij hebben twee jaar geleden een plan gemaakt en we hebben de afgelopen anderhalf jaar met de gemeente het gesprek gevoerd hoe we dit gebouw kunnen overdragen aan de gemeenschap", legt Thijs van Spaandonk van Coöperatie 5711 uit. "Zo kunnen we het omtoveren tot een plek waar de gemeenschap gebruik van kan maken."

In de plannen blijft er ruimte voor de kringloopwinkel die er nu gevestigd zit, maar het moet ook een plek worden waar nieuwe dingen gecreëerd kunnen worden. "Bijvoorbeeld om te werken aan culturele expressie, film, fotografie en theater", vertelt Van Spaandonk. "Maar ook om lokaal ondernemerschap te stimuleren."

Avondje uit

Even een blik terug in de tijd, want De Bowling is voor veel Noorderlingen een belangrijke plek geweest. Coöperatie 5711, dat staat voor de gelijknamige zonecode van het openbaar vervoer, is opgericht door en voor de Noorderling. En dus kennen ze de geschiedenis van deze iconische plek. " Het Buikslotermeerplein was voor veel mensen een avondje uit", weet Van Spaandonk. "Dan ging je na het winkelen bij het wokrestaurant wat eten en dan een potje bowlen bij de Bowling. Het was veel meer dan een bowlinghal. Het was een plek voor samenkomst, er waren bingoavonden en allerlei andere bijeenkomsten."

Experiment

En dat is wat ze er graag weer van willen maken, maar de Coöperatie heeft nu tijd nodig om de financiën op orde te krijgen. 1,5 miljoen euro is het geschatte kostenplaatje. Maar de gemeente en de coöperatie zijn bewust de samenwerking aangegaan om het patroon van op geld beluste projectontwikkelaars te doorbreken en de behoefte van de Noorderling op 1 te zetten. "We zien dat het alleen maar sturen op de vastgoedeconomie, dat dat ons niet brengt waar we naartoe moeten", aldus Van Spaandonk. "Wat het andere dan is, weet ook niemand precies. Dus ik denk dat dit zeker een experiment is van de stad om te kijken hoe we op een goede manier de gemeenschap eigenaar te maken van de toekomstige stad."