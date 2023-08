Zomervakantie in regenachtig Haarlemmermeer: deze zes uitjes leveren geen nat pak op

Het liefst brengen we in deze tijd van het jaar zoveel mogelijk tijd buiten door, maar met het regenachtige weer van de afgelopen weken is dat niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig is er ook in Haarlemmermeer deze zomervakantie genoeg te beleven waarbij je gegarandeerd droog blijft. NH zet zes tips voor je op een rij.

Proefjes doen in het Stoomgemaal Halfweg - Piet Beertema

1. Kunstfort in Vijfhuizen Aan de rand van Haarlemmermeer, omringd door het polderlandschap, ligt Fort Vijfhuizen. Dit Kunstfort brengt de bezoeker in aanraking met kunst, erfgoed en natuur. De binnenruimte van het Fort is van donderdag tot en met zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. In de negentiende eeuw werd het gebouwd als on­der­deel van de Stel­ling van Amsterdam. Het moest de hoofdstad beschermen tegen een hy­po­the­ti­sche vij­an­de­lijke inval, die uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Het Fort is tegenwoordig een ont­wik­kel­plek voor kunstenaars en denkers. Via hun tentoonstellingen laten ze bezoekers met een nieuwe blik naar lastige thema's kijken. De kunstenaars houden zich onder andere bezig met klimaat, politiek en technologie. Tekst gaat verder onder de foto

Kunstfort in Vijfhuizen - Luuk Wilmering

2. Mini-voetgolf Minigolf, poolen en volleybal: bij deze activiteiten mag je bij Midget Voetgolf in Nieuw-Vennep alleen je voeten gebruiken. De indoor-hal is elke dag open van 12.00 tot 17.00 uur. Dit de enige plek waar het mogelijk is om op deze manier minigolf te spelen. De bezoekers mogen tijdens het spel alleen hun voeten of een voetbal gebruiken. Ze gaan alle achttien holes langs. Hoe verder in de wedstrijd, hoe moeilijker het wordt. Even verderop staat een pooltafel van drie bij zes meter. Met zestien voetballen spelen de bezoekers volgens dezelfde spelregels als bij pool. En bij volleybal, ook wel voetvolley genoemd, schieten de bezoekers de bal over het net in plaats van te gooien. Tekst gaat verder onder het bericht op Instagram

3. Historisch Museum Haarlemmermeer Aan de rand van het Haarlemmermeerse Bos, in Hoofddorp, ligt het Historisch Museum. Het museum neemt de bezoekers mee op reis door de historie van Haarlemmermeer en is open op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling begint bij de drooglegging van de Haarlemmermeer. Om overstromingen te voorkomen is dit meer op 1 juli 1852 volledig drooggelegd. Na de drooglegging begonnen Nederlanders hier te bouwen, wonen en werken. Het dorpsleven was in volle gang toen de Tweede Wereldoorlog begon. Familie Boogaard liet, met gevaar voor eigen leven, joden onderduiken op hun boerderij in Nieuw-Vennep. Nadat ze werden ontdekt, zijn Hannes Boogaard en zijn zoon Pieter gearresteerd en afgevoerd. Zij hebben dit niet overleefd. De reis eindigt bij de polder van vandaag. Naast het dorpsleven is er een modern bedrijfsleven ontstaan en is Schiphol flink gegroeid. Het vliegveld begon in 1916 op een drooggemalen stuk grond, maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste. Tekst gaat verder onder de foto

Familie Boogaard op hun boerderij waar ze joden lieten onderduiken - NIOD

4. Stoomgemaal Halfweg In het verleden speelde het stoomgemaal in Halfweg een belangrijke rol bij het droogmaken en droog houden van de Haarlemmermeerpolder. Overtollig water werd met behulp van de stoommachine afgevoerd naar zee. Het gemaal is dit jaar honderd jaar oud geworden. Vanwege dit jubileum is het gemaal tot en met 5 november één weekend in de maand open. Tijdens de zomervakantie draait het stoomgemaal tijdens het weekend van 5 en 6 augustus onder stoom. Vanwege de Dag voor het Kind worden er op de zondag verschillende extra activiteiten georganiseerd, zoals een speurtocht, een waterdichte dijk bouwen en een stoomdiploma halen. De bezoekers leren tijdens dit weekend wat er alles voor nodig is om droge voeten te houden. En dat is erg belangrijk, vindt vrijwilliger Frans de Haan. "De strijd tegen het water is nog lang niet over. Als ik naar mijn kinderen en kleinkinderen kijk, denk ik: we moeten echt alle zeilen bijzetten." Tekst gaat verder onder de video over de stoommachine van stoomgemaal Halfweg

De stoommachine van stoomgemaal halfweg draait al een eeuw - NH Nieuws

5. Museum De Cruquius Ook het stoomgemaal in de Cruquius pompte het Haarlemmermeer leeg en zorgde dat de polder droog bleef. Op dit moment is er een grote restauratie van het gemaal, waardoor deze wereldberoemde machine uit 1849 niet in beweging kan komen. Wel zijn het museum en de machinekamer elke dag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Daarnaast is er op zaterdag 5 augustus, 19 augustus en 2 september van 13.00 tot 16.00 uur stoomlab. Tijdens deze activiteiten spelen bezoekers water, vuur en stoom. Zo leren ze hoe de grote machine vroeger werkte. Tekst gaat verder onder de foto

Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius

6. Expositie Peter Balm Tijdens de expositie van de recent overleden schilder Peter Balm zijn er 132 schilderijen te bekijken. Deze tentoonstelling is iedere zondag van deze maand van 12.00 tot 16.00 uur in de Stompe Toren aan de Kerkweg in Spaarnwoude te zien. "Het is een eerbetoon aan Peter", vertelt Martien van Woerkom, voorzitter van de Historische Werkgroep. Peter is jarenlang lid geweest van deze werkgroep. Hij tekende een overeenkomst waardoor de werkgroep na zijn overlijden 132 schilderijen zou erven. Met de opbrengst van de expositie gaat de werkgroep onder andere activiteiten organiseren voor zowel de inwoners van Spaarndam als daarbuiten. Op vele van deze acrylschilderijen is Spaarndam en de omgeving goed te zien. "Maar niet alleen dat", vertelt Martien. "Architectuur, viaducten, snelwegen: zijn werk is heel veelzijdig."

Een expositie van de schilderijen van Peter Balm - Martien van Woerkom