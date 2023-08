Alex Kroes volgt Edwin van der Sar op bij Ajax: AZ ‘onaangenaam verrast’

"AZ heeft met verrassing kennisgenomen van het voornemen van Ajax om ons directielid Alex Kroes te benoemen tot algemeen directeur/directievoorzitter van Ajax, en de formele opzegging door Kroes van zijn arbeidsovereenkomst met AZ", schrijft de Alkmaarse club op de website.

Bij AZ is Kroes International Football Strategy. De club heeft een formele opzegging van hem ontvangen, zodat de weg vrij ligt om naar Ajax te gaan. Echter ligt volgens AZ een ' helder concurrentiebeding' op tafel. Toch zegt AZ dat het wil kijken om in 'alle redelijkheid en gezamenlijkheid te kijken naar een oplossing'.

Bij Ajax zijn ze blij dat ze met Kroes de beoogde opvolger van Van der Sar hebben gevonden. President-commissaris Pier Eringa: "We zitten nog in een proces om te kijken wanneer hij zou kunnen beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet. Wij komen uiteraard met een update zodra er meer over te melden valt."

Al meer dan dertig jaar lid

Kroes voetbalde in de jeugd van Ajax en is meer dan dertig jaar lid van de vereniging Ajax. Hij voetbalt zelfs nog in het vijfde elftal van de Amsterdamse club.: "Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden. Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam, daar heb ik enorm veel zin in. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad."

Na het eind van afgelopen voetbalseizoen besloot Edwin van der Sar het werk als algemeen directeur naast zich neer te leggen. Hij was na sinds 2016 de eindverantwoorlijke van de voetbalclub.