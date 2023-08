Heb je een waardevolle boom in je tuin? Geef het door aan de gemeente Enkhuizen

Wie in de gemeente Enkhuizen een waardevolle boom in de tuin of op een erf denkt te hebben staan, wordt opgeroepen dit te melden. De gemeente gaat namelijk een lijst bijhouden van bomen die in de toekomst beschermd moeten worden.

"De meest bijzondere bomen zijn bij ons bekend en staan op de lijst", schrijft de gemeente Enkhuizen in een persbericht. "Maar we hebben nog niet alle bomen in beeld." Het gaat vooral om bomen die bij bewoners in de tuin of op een erf staan. "Maar ook bijzondere, gemeentelijke bomen kunnen aangemeld worden. De voorwaarde is dat de boom ongeveer 80 jaar oud moet zijn." Dit soort bomen hebben een omtrek van ongeveer 250 centimeter.

De bomen die uiteindelijk op de zogeheten 'waardevolle bomenlijst' terechtkomen, zijn beschermd en er is een vergunning nodig om die te laten kappen. Ze mogen alleen gekapt worden als ze mogelijk ziek of onveilig zijn. "Bij aanvragen bekijken we altijd of er mogelijkheden zijn om de onveilige situatie te verhelpen, zodat de boom toch behouden kan worden."

Bewoners moeten boom bijhouden

Tot en met 31 augustus kunnen bewoners zich aanmelden op de website van de gemeente. Na een aanmelding beoordeelt de gemeente of de boom in aanmerking komt voor de lijst, die in dit najaar wordt vastgesteld.

Zodra de boom op de lijst terechtkomt, voert de gemeente om de drie jaar een boomcontrole uit, waarbij de gezondheid van de boom gecheckt wordt. Toch plaatst een woordvoerder er een kanttekening bij. "De eigenaar moet de boom wel zelf gezond en veilig houden. De gemeente heeft alleen een ondersteunende rol, door om de drie jaar de boom te laten onderzoeken door een expert."