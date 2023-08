Politie over crash Rolls-Royce Ziyech: "Geen aanwijzing te denken dat er een andere chauffeur was"

Er is geen aanleiding om te bedenken dat er iemand anders achter het stuur van de Rolls-Royce zat die zondag betrokken raakte bij een ongeluk in de Willem Schoutenstraat in De Baarsjes. Dat benadrukt de politie vandaag in een persbericht. "De politie moet zich in onderzoeken baseren op feiten en bewijs, niet op roddels en zogenaamde juice."