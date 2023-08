Veel te hard rijdende auto's wil deze buurt op maar 1 manier oplossen

Bewoners van de Van Heemskerckerstraat in Wormerveer willen maar één ding: drempels in hun straat. Al jaren is er overlast van auto's die 'te hard' rijden waardoor de straat "steeds gevaarlijker is geworden. Je hebt geen drempels dus iedereen scheurt hier voorbij." Meerdere katten zijn overreden, onder andere de kat van bewoner Ellen Boom. "Ook kinderen worden vaak bijna aangereden, omdat automobilisten ze niet zien. Het is niet de vraag óf het fout gaat, maar wanneer."

In een deel van de wijk zijn wel drempels, maar de al verouderde drempels zijn door het continu langsrijdende bouwverkeer in de afgelopen jaren ingezakt. "En daardoor scheurt iedereen door deze straat", vertelt Boom.

Al jaren vechten buurtbewoners uit de Zeeheldenbuurt in Wormerveer voor verbetering van hun wijk. In 2017 begon een funderingsherstel van tientallen woningen. "In de eerste instantie moesten we het project afwachten, dus dat vonden we totaal logisch. Maar toen het project begin dit jaar was afgerond, werd ons daarna niets meer verteld. Toen zijn we er zelf achteraan gegaan. Vervolgens bleek dat de gemeente zelf onderzoek heeft gedaan en op basis daarvan vonden zij het niet nodig om drempels te plaatsen. Van de zotten."

Verder gaat het elke keer "net goed", volgens Boom. Maar er komt een moment dat het fout gaat, verzekert zij. "Het is niet de vraag óf het fout gaat, maar wanneer. We hebben allemaal gezien hoe het fout is gegaan in de Lineausstraat in Zaandam. Zij wilden ook drempels en uiteindelijk is daar ook een 4-jarig kindje geschept door een auto. Dat moet hier gewoon niet gebeuren, daar gaan we niet op wachten."

Boom verloor haar kat Bram. "Een en al verdriet", toen zij hem aantrof. Ook haar buurvrouw verloor haar kat door een aanrijding met een auto. En daardoor groeien ook de zorgen over jonge kinderen in de wijk. "Ik heb zelf twee kleine kinderen en die zijn me heel erg lief. Die mogen niet meer in de voortuin spelen", zegt een andere buurvrouw.

En daarom vraagt Boom, samen met haar buren, al jaren aan de gemeente om drempels te plaatsen. Op 1 augustus kregen de buurtbewoners uit de wijk een brief waarin de gemeente aangaf dat er op 28 augustus een nieuwe bestrating van start gaat, "maar daar staat niks in over de drempels", volgens Boom.

Eerder verstuurde de gemeente Zaanstad op 25 april een mail waarin werd aangegeven dat de gemeente geen geld uitgeeft aan drempels. "Dus als er op 28 augustus geen drempels komen, "dan gaan we hier de straat blokkeren zodat ze niet aan de gang kunnen door onze auto's kris kras overal neerzetten", maar wel in een gemoedelijke sfeer, stelt Boom. "We onthalen ze lekker met koffie en koekjes, want we zijn natuurlijk helemaal niet boos op de uitvoerder, die kan er niks aan doen. Die is het ook roerend met ons eens."

Toch wel drempels

De gemeente liet NH Nieuws vandaag in een reactie weten dat er echter wel opdracht is gegeven aan de uitvoerder van de nieuwe bestrating - Combinatie Germico B.V. - om drempels te plaatsen. "Er komen wel verkeersdrempels in de Van Heemskerckstraat. We vinden het vervelend voor de inwoners dat zij daarvan niet op de hoogte waren en zij zich voor niets zorgen hebben gemaakt", laat woordvoerder Silvia Vázquez Belon weten.

Ter hoogte van de stegen worden in de straat ook twee verkeersdrempels aangebracht om de snelheid te remmen. Deze werkzaamheden vinden tegelijk plaats met de nieuwe bestrating en stonden volgens Vázquez Belon "al in de planning." Maar Boom zegt anders: "Ik heb gisteren nog met de uitvoerder gebeld en die zei dat hij vanochtend pas de opdracht heeft gekregen om - naast de bestrating - ook nieuwe drempels te plaatsen."

Vásquez Belon geeft wel aan dat het "achteraf handiger geweest was" als de gemeente de drempels wel zou hebben opgenomen in de brief. "We hebben een brief gestuurd naar de inwoners maar daarin hebben we alleen de nieuwe bestrating genoemd. Het was achteraf handiger geweest als we ook hadden vermeld dat er drempels komen. Bij toekomstige straten waarin er ook sprake is dat er naast nieuwe bestrating ook drempels komen, zullen we dat beter in de brief vermelden", aldus Vásquez Belon.