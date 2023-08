Met tentje en gaspitje achterop trotseert fietsende vriendengroep Afrikaanse wildernis voor goede doel

Op 14 juni zijn ze vertrokken en startte hun reis in Rwanda. Met tenten en een gaspitje op hun bagagedrager fietsten ze richting het zuiden, om via Tanzania, Malawi en Zimbabwe op hun eindbestemming in Zambia uit te komen. De groep komt in totaal langs zeven natuurparken, waar ze de lokale bevolking leren kennen en samen met hen het reservaat mochten bekijken.

Eén van hen kwam met het idee door het continent te gaan fietsen. De anderen stemden in, maar er was een probleem: geen van de vier had professionele fietservaring. Anderhalf jaar lang hebben ze moeten trainen, verdiepen en sparen om de drie maanden durende reis te kunnen gaan maken.

In die parken komen de jongens de meest indrukwekkende dieren tegen. Olifanten, leeuwen, buffels, nijlpaarden en ook veel vogels. Willem van Liemt: "Jan, Huib en ik zijn fanatieke vogelaars. Soms tot irritatie van Thomas, als we voor de zoveelste keer moeten stoppen om een of ander klein vogeltje te bekijken. De teller staat inmiddels op ruim 140 soorten."

Waar de parken veilige havens zijn voor wilde natuur, is het erbuiten akelig stil. Malawi maakte een diepe indruk omdat er oneindig veel plastic langs de weg ligt en een groot deel van het land ontbost is. "Daarom is deze tocht zo belangrijk: het behoud van biodiversiteit is één van de grootste uitdagingen van onze generatie. Meer dan een kwart van alles wat leeft en groeit komt in Afrika voor. Het behoud daarvan is ook voor ons Europeanen essentieel. We hopen door deze actie een verschil te maken", laat Huib Wesselman weten.

Tegenslagen

Tijdens een tocht van 5.000 kilometer door de meest extreme landschappen zijn tegenslagen te verwachten. Maar dat valt volgens Huib enorm mee: "Tot nu toe is alles eigenlijk redelijk goed verlopen. We hebben ons geen moment onveilig gevoeld, waar we ook waren. Qua gezondheid was dat soms wel anders: Jan heeft een knieblessure gehad, die kon daardoor een paar dagen niet fietsen. En we zijn alle vier wel een paar dagen ziek geweest."

De groep moet nog 1.500 kilometer fietsen, en verwacht eind augustus terug te komen. Tot die tijd willen ze zoveel mogelijk geld ophalen voor African Parks. Meer informatie over hun reis, en de mogelijkheid om te doneren is te vinden op cycling4wildlife.com.