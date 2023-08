Organisatie Haarlem Culinair vraagt met 'weesgegroetjes' om beter weer

Zoals alle zomerse evenementen is Haarlem Culinair gebaat bij mooi weer. Dan ziet de Grote Markt er een stuk leuker uit en smaakt de rosé net even lekkerder. Dus is het hopen dat de regen stopt.

Organisator Henny Leeflang checkt tijdens de opbouw van het evenement doorlopend alle weerapps. Die leren hem dat de kans groot is dat de start donderdag droog verloopt. Ook de vooruitzichten voor vrijdag en zondag zijn, volgens de meest positieve voorspellingen, redelijk goed. Eigenlijk vreest Leeflang alleen voor de zaterdag.

Leeflang: "Of we het die dag droog houden, is de vraag. Maar laat dat voor de mensen geen excuus zijn om thuis te blijven. Haarlem Culinair is met twee gigantische tenten grotendeels overdekt." Met een knipoog zegt hij zich voor alle zekerheid tot de Heilige Maagd Maria te richten: Leeflang: "Wie weet waar een paar weesgegroetjes niet goed voor zijn..."

Haarlem Culinair begint donderdag en duurt tot en met zondag.