Van voorwiel tot vergrotingskoker: zo veilde KLM in 1954 gevonden voorwerpen

Op Schiphol gevonden spullen die niet door rechtmatige eigenaar worden opgeëist, worden tegenwoordig geveild door een veilinghuis in Diemen. Bijna driekwart eeuw geleden gebeurde dat in een donker zaaltje in Uithoorn, zo blijkt uit beelden uit het Polygoonjournaal. "De verscheidenheid aan voorwerpen geeft een beeld van de vergeetachtigheid van de mens."

Zo veilde KLM in 1954 gevonden voorwerpen - NH Nieuws

Van sommige voorwerpen die in 1954 in Uithoorn onder de hamer gingen, is het bijna ondenkbaar dat ze anno 2023 in vliegtuigen of op de luchthaven worden vergeten. Neem een vergrotingskoker, dat destijds veel gebruikt werd in de fotografie. Het instrument leverde twintig gulden op, dat werd 'door één der employees met een schepnet' werd geïnd.

Sommige vergeten voorwerpen blijken tijdlozer. Zo werd er in 1954 een 'halve fiets' geveild, en ook nu worden er zo nu en dan nog tweewielers of onderdelen daarvan per ongeluk achtergelaten. Meer dan een jaar bewaard Wie wil voorkomen dat zijn persoonlijke eigendommen worden geveild, moet tegenwoordig wel sneller zijn dan in 1954. Werden gevonden voorwerpen destijds nog meer dan een jaar bewaard, tegenwoordig moet je als rechtmatige eigenaar binnen drie maanden je eigendommen claimen om te voorkomen dat ze worden geveild.

