Weer of geen weer: deze bikkels zeilen gewoon door

De havens in Loosdrecht liggen vol met boten en er is nagenoeg geen toerist te vinden. Je zou bijna vergeten dat het vakantie is. Totdat je de Vuntusplas op kijkt en je allemaal gekleurde zeilbootjes ziet. Bij zeilschool De Vuntus trekken ze zich namelijk niets aan van de regen. Regenpak aan en zeilen maar.

De kinderen en hun ouders komen een voor een binnen in het clubgebouw aan de Horndijk in Loosdrecht. De leiding is in het oranje gehuld, want het thema van het kamp deze week is oranje, vanwege het WK vrouwenvoetbal. Alle kinderen hebben wel iets van die kleur bij zich. Maar dan moeten de regenpakken aan en is er nog weinig van te zien.

Want weer of geen weer, het zeilen gaat gewoon door. "Dit jaar is tot nu toe geen allerbeste zomer en er zit altijd wel een weekje als dit tussen", vertelt Maria van Mettum, eigenaar van de zeilschool. "We moeten roeien met de riemen die we hebben. We doen binnen wat dingen en we proberen zo veel mogelijk het water op te gaan."

Bekijk hieronder de reportage: