Advocaat van verdachte overvaller Dusan Tadic wraakt rechtbank vlak voor zitting

Advocaat Niek Hendriksen heeft vanochtend een schriftelijk wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbank. Dat bevestigen de advocaat en de rechtbank tegenover AT5. Hendriksen is de raadsman van Mohamed F., verdachte van een poging tot overval op oud-Ajacied Dusan Tadic. De inhoudelijke behandeling van de zaak is uitgesteld.

Waarom Hendriksen het verzoek heeft ingediend is nog onduidelijk, hij laat weten niet inhoudelijk op zijn verzoek in te willen gaan. Ook het Openbaar Ministerie en rechtbank hebben geen uitleg gegeven. Een wrakingsverzoek houdt in dat één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter partijdig is. Hij kan verzoeken om de rechter te laten vervangen door een ander.

Rolex

Mohamed F. is een van de mannen die verdacht worden van een poging tot overval op Dusan Tadic. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij samen met Mohamed El K. geprobeerd hebben Tadic van zijn Rolex te beroven. De voetballer werd vorig jaar in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht door twee gewapende mannen met een helm op. Nadat de Serviër zijn auto in de buurt van zijn huis parkeerde, kwamen de mannen op hem af waarop Tadic probeerde te ontkomen.

Klap in gezicht

Dat mislukte, de mannen wisten de voetballer in te halen waarna ze in een worsteling belandden. Opnieuw probeerde de Ajacied te ontkomen: door het vizier van de helm te openen kon hij de een van de mannen een klap in het gezicht geven. Vervolgens vluchtte hij het Conservatorium Hotel in de Van Baerlestraat in.

De mannen gingen ervandoor op een scooter. Later bleek dat een peilbaken onder auto van Tadic was geplaatst. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk wie deze geplaatst heeft. De politie kwam de twee op het spoor dankzij bewakingscamera's in de omgeving.

Zes maanden cel voor medeverdachte

De 27-jarige El K. werd eerder dit jaar al veroordeeld voor het geweld richting Tadic. De rechtbank legde hem daarvoor een celstraf van zes maanden op, waarvan twee voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was er echter niet genoeg bewijs om hem te veroordelen voor de poging tot roofoverval.

De zaak van F. is vanwege het wrakingsverzoek uitgesteld. Een wrakingskamer van de rechtbank had het verzoek vandaag willen behandelen, maar omdat advocaat Niek Hendriksen daar niet bij aanwezig was, kon dat niet doorgaan. Een datum voor de behandeling van het verzoek is nog onbekend.