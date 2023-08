Turkse Oguz organiseert Zaanse Zomerschool in Poelenburg: 'Hier vond ik mijn rolmodel'

Oguz Dulkadir is met zijn Weekend Academie sinds dit jaar de organisator van de Zaanse Zomerscholen en hij vindt dit ontzettend bijzonder. Hij kwam als tiener vanaf het platteland uit Turkije in de wijk Poelenburg wonen. "Zaandam heeft veel aan ons gegeven en iets kleins, zoals de Zomerschool, terug mogen doen is een enorme eer." Samen met projectleider Daisy Waardenburg vertelt Oguz Dulkadir in zeven vragen over veranderingen, rolmodellen en de toekomst van de Zaanse Zomerscholen.

1. Waarom is de Zomerschool anno 2023 zo relevant?

Oguz Dulkadir: "De urgentie is op dit moment groter en zichtbaarder dan tien jaar geleden. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op een leuke vakantie. Ze hebben het hele jaar hard gewerkt op school. Dat ze ook leuke dingen kunnen doen en plezier kunnen hebben met vrienden. In plaats van achter de tv zitten of dat ze de hele dag op hun telefoon kijken en spelletjes spelen."

Merken jullie dat aan het aantal aanmeldingen?

Daisy Waardenburg: "Afgelopen jaren waren er meer plekken vanuit de coronaperiode. Dit jaar waren er 180 plekken, vorig jaar waren dit er meer. De interesse was weer heel groot. Op een gegeven moment zaten we al snel over het aantal heen. Die trend was hetzelfde."

2. Hoe beslissen jullie welke kinderen mogen komen?

Daisy: "Daar hebben we van tevoren heel goed over nagedacht. We hebben een soort kerngroep gemaakt met ons vanuit de Weekend Academie en onderwijskundigen vanuit de besturen. We willen natuurlijk allemaal dat de kinderen die het het hardste nodig hebben, dat die naar de zomerscholen komen. We hebben een verdeelsleutel gemaakt en scholen waarvan je weet dat daar de meeste doelgroepleerlingen opzitten, daar hebben we het nog meer onder de aandacht gebracht en die hebben voorrang gekregen."

Wat is de grootste uitdaging in dit proces?



"Uiteindelijk wil je ieder kind die enthousiast is om mee te doen een plek willen geven. Er is niet voor niets interesse om mee te doen en kinderen ervaren het echt als een hele fijne tijd. Uiteindelijk moet je dus nee zeggen tegen een aantal van hen en dat is echt heel lastig."

3. Jullie nemen het stokje over van Margreet Dekker. Wat nemen jullie mee van haar nalatenschap?

Oguz: "De vorige directeur heeft het plezier meegegeven aan de kinderen. En daarnaast heeft zij meer bekendheid gegeven aan Zaandam. Het is echt een begrip geworden. Ik merk nu ook dat de kinderen die de afgelopen jaren het hebben meegemaakt, heel positief hierop terugkijken en die zijn weer terug. Daarnaast zijn de docenten weer teruggekomen om ook dit jaar de kinderen te helpen. Het is een fijn gevoel om een rijdende trein in te stappen."

4. Wat is de grootste verandering?

Daisy: "We willen iets meer focussen op die basisvaardigheden. Op taal, rekenen. Veel kinderen hebben die ondersteuning hard nodig. De Zomerschool staat altijd al voor leren en leuke dingen doen. De ochtend is leren en de middag is workshops, excursies, gastlessen en sport en spel. Er is wat meer één lijn gekomen. De docenten hebben enerzijds vrijheid, want er staan gewoon goede en ervaren docenten voor de klassen, maar anderzijds is er geprobeerd wat meer een lijn in te brengen."

