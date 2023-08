Dure boodschappen: streep door gratis parkeren bij Egmondse supermarkt

"Scan je kassabon bij de uitrit", dat is te lezen op een nieuw bord bij de DekaMarkt. Derpers (inwoners uit Egmond aan Zee, red.) reageren verbolgen tegen mediapartner Duinstreek Centraal: "Het gaat alleen maar om geld". Al is er ook wel enig begrip. Het stond in het seizoen toch wel vaak vol met strandgangers. En dat is toch eigenlijk niet de bedoeling van de garage.

"We doen dit om plaats vrij te houden voor onze klanten", bevestigt Rowen Wouters van DekaMarkt Egmond aan Zee. "En het werkt. We hebben dit maandag ingevoerd en we hebben nu geen last meer van strandgangers." Het weer hielp daarbij misschien ook een handje mee, maar duidelijk is dat parkeerders stevig worden ontmoedigd: "Op straat parkeren is goedkoper. En wie bij ons 15 euro besteedt, die parkeert gewoon gratis. Dan moet je even je kassabon inchecken."



Toch is het betaald parkeren wel een drempel voor wie alleen even een pak macaroni komt halen. Wie maar kort naar binnen hoeft, parkeert dus beter op straat, of kiest voor de fiets. Al is dat laatste op regenachtige zomerdagen niet het prettigste alternatief.