Overal ter wereld leeuwen in nood: Stichting Leeuw heeft wachtlijst van wel 20 dieren

De opvang van Stichting Leeuw is inmiddels niet meer weg te denken uit Landgoed Hoenderdaal in Anna Paulowna en dat is maar goed ook, want de opvang zit bomvol met opgevangen leeuwen en tijgers. Vanuit de hele wereld zijn er katachtigen die wachten op een plekje in de opvang. Dat had directeur Robert Kruijff bij de oprichting van de stichting nooit verwacht.

Stichtig Leeuw

De verzorgers bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna zitten alles behalve stil. Vanuit de hele wereld worden er verwaarloosde katachtigen overgebracht naar de opvang van Stichting Leeuw. Directeur Robert Kruijff kan soms zelfs niet bijhouden hoeveel katachtigen er in zijn opvang zitten. "Het wisselt elke keer, maar meestal rond de 30", vertelt Robert Kruijff in het programma Lunchroom op NH Radio. Maar daar blijft het niet bij, want er is inmiddels ook een flinke wachtrij ontstaan. Kruijff had nooit gedacht dat er nog altijd zoveel katachtigen in nood zijn. "We zijn elf jaar geleden begonnen en toen zeiden we, over 10 jaar zou dat wel een beetje over zijn die opvang. Maar ik heb nog een wachtlijst van nog wel ruim 20 dieren", aldus Kruijff Zuid-Afrika Kruijff concludeert nu, halverwege dit jaar, ook al dat de stichting in 2023 ontzettend veel dieren heeft opgevangen. "Net twee tijgers uit het circus, daarvoor twee leeuwen uit een Frans circus, een leeuw uit Oekraïne en we hadden er al vier uit Oekraïne."

"In Nederland kunnen we dat niet beseffen, maar daar is dat nog gewoon" Robert Kruijff, directeur Stichting Leeuw

Maar daar blijft het niet bij, want er zijn ook dieren die niet in Nederland opgevangen worden, maar meteen naar de andere opvang van Stichting Leeuw in Zuid-Afrika gaat, genaamd The Lions Foundation. Daar leven sinds dit jaar bijvoorbeeld twee leeuwen uit Koeweit, die door mensen in huis werden gehouden. Leeuwenfokker Het perceel van de opvang in Zuid-Afrika is sinds dit jaar ook een stuk groter geworden, omdat Robert het land van de buurman heeft gekocht. Deze buurman was een leeuwenfokker. "Die fokte ze voor de jacht. Daar konden mensen mee knuffelen en als ze oud genoeg waren dan werden ze verkocht en losgelaten om gedood te worden. In Nederland kunnen we dat niet beseffen, maar daar is dat nog gewoon", vertelt Robert.

Leeuwen van Stichting Leeuw

De meeste dieren die in Nederland opgevangen worden, zullen uiteindelijk ook naar het park van Stichting Leeuw in Zuid-Afrika gaan, waar ze weer in de natuur kunnen leven. Dan komt er in Nederland weer een plekje vrij voor een ander dier in nood.

"Heel vaak zijn er mannetjesleeuwen uit Oost-Europa die door een crimineel achter in de tuin gehouden worden" Robert Kruijff, Stichting Leeuw