Van eettafels tot papier: West-Friesland verspilt geen snipper hout na Poly

Na de verwoestende zomerstorm Poly, die bijna een maand geleden ook door West-Friesland raasde, lagen de parken, natuurgebieden en bossen nog vol met stapels boomstammen en bergen houtsnippers. De vraag is nu: wat gebeurt er met dat overgebleven hout? NH zocht het uit.

Stilleven bij de Vekenweg, tussen De Weere en Sijbekarspel - NH/Michiel Baas

Het is hét straatbeeld na zomerstorm Poly: stapels boomstammen en bergen houtsnippers. Duizenden takken van de in totaal 640 'gesneuvelde' bomen worden vakkundig in een houthakselaar gegooid door de buitendiensten: de snippers vliegen er aan de andere kant weer uit. Boomstammen worden op elkaar gestapeld voor de hout- of papierindustrie. Pas op! Bijna een maand na Poly zijn de sporen nog altijd zichtbaar. Nu er in de afgelopen dagen flink wat regen valt en de wind wéér toeneemt, is de kans groot dat er afgebroken takken uit de bomen kunnen vallen. Zo viel er vier dagen geleden nog een tak op een auto in de Westerstraat in Enkhuizen. "De bladeren worden zwaarder door de vele regen die is gevallen. De afgebroken takken rusten nu veilig op andere takken, maar door het gewicht en de wind vallen ze naar beneden", aldus Robin van der Paard, teamleider van Groen en Recreatiebeheer bij het Recreatieschap Westfriesland. Als de storm over is, hoeft het gevaar nog niet voorbij te zijn. Van der Paard: "Blijf goed opletten en kijk om je heen: schuin hangende bomen, los hangende takken, loop er met een boog omheen." Hij heeft dan ook een boodschap: "Neem geen onnodige risico’s en loop zoveel mogelijk op de wegen en paden. De bomen die wegen en paden stremmen, worden namelijk als eerst aan de kant gelegd en opgeruimd."

Opruimen kan nog weken duren Het weghalen van de 'gesneuvelde' bomen is een tijdrovende kluis, zo liet de gemeente Hoorn vorige week nog weten. Ingehuurde aannemers en de buitendienst van de gemeente draaien sinds het liggen van de storm overuren om zo'n 220 bomen op te ruimen, met name in het Julianapark en de wijk Kersenboogerd. "Er is zoveel schade, dat aannemers het grovere werk voor hun rekening nemen. Maar aannemers zijn niet elk moment beschikbaar voor dit werk", aldus een woordvoerder. "Ook het normale onderhoud en beheer in de wijk moet gebeuren. Ondanks de inzet van iedereen, duurt het nog enkele weken voordat de stormschade is opgeruimd en hersteld."

Krijgt hout een tweede leven? De meeste boomstammen worden afgevoerd naar de hout- of papierindustrie, zo blijkt uit een rondgang van NH langs alle gemeenten in West-Friesland. De rest gaat als biomassa naar energiecentrales voor groene energie, of wordt versnipperd tot compost. In Koggenland gaat een deel zelfs terug naar de bewoners als brandhout. Maar niet alles verdwijnt in de hakselaar of verbrandingsoven. Een omgevallen iep bij natuurgebied De Hulk krijgt een 'tweede leven'. De gemeente Hoorn heeft de boom gegund aan Mneuvel, het houtbedrijf van meubelmaker Martijn Neuvel. "Ik zag de gigantische iep in het water liggen, en heb toen de stoute schoenen aangetrokken en de gemeente gebeld. Het is doodzonde om zoiets te laten liggen", blikt Martijn Neuvel uit Hoorn terug. Hij geeft het hout een nieuwe functie, in de vorm van een eettafel. "Uit het hout kunnen we minstens acht eettafels maken." Met een knipoog: "Ze worden genoemd naar de Hulk, gezien de omvang en het natuurgebied waar die vandaan komt." Met een laserstraal wordt er in het hout een code geschreven. "Met die code kunnen mensen zien waar de boom heeft gestaan."