Harde kern Ajax toont genade voor beoogd assistent Sneijder: "Welkom thuis Wesley"

Toen de geruchten op gang kwamen dat Wesley Sneijder mogelijk de nieuwe assistent van Ajax zou worden, werd hij door de fanatieke aanhang voor rotte vis uitgemaakt. Nu lijkt de alles volledig omgekeerd, want de F-Side heeft een gesprek met de oud-voetballer gehad. De kou is wat hen betreft uit de lucht, waardoor de weg voor Sneijder weer open ligt.

Wesley Sneijder als analist aan het werk - Orange Pictures

De fanatieke Ajax-fans waren half juli kwaad over de eventuele komst van Wesley Sneijder. De club is nog altijd op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Trainer Maurice Steijn ziet in de oud-international een goede rol weggelegd, maar daar leken de fans toen niet zo happig op. "We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club", schreef de F-Side toen. 'Welkom thuis Wesley' Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Wesley Sneijder en de F-Side. "Tijdens dit gesprek heeft Wesley aangegeven dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren. Hij heeft daarvoor zijn excuses gemaakt", schrijft de supportersvereniging in het artikel 'Welkom thuis Wesley'. "Ook wij hebben onze frustratie geuit. We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan." Ook Sneijder heeft op social media van zich laten horen naar aanleiding van het gesprek. Hij betuigt zijn spijt voor de dingen die hebben plaatsgevonden. "Voor eens een Ajacied, voor altijd een Ajacied", zegt hij in zijn story op Instagram. Tekst loopt door onder de Instagram-post.

De kritische geluiden richting Sneijder hadden te maken met een aantal controversiële gebeurtenissen in het verleden. Zo wilde de 131-voudig international zijn afscheidswedstrijd niet in de Johan Cruijff Arena, maar in zijn geboortestad Utrecht spelen. De lovende woorden van de harde kern veranderde in: 'Wes, de tyfus voor je'.Als reactie daarop deed Sneijder nog een extra schepje bovenop het vuur. Toen hij langs de Johan Cruijff Arena reed zon hij luidkeels het nummer Utereg me Stadje mee.

Vervolgens leek het niet meer goed te komen tussen de F-Side en Sneijder. Toen hij in beeld was als assistent-trainer volgde ook een stevig statement met als tekst titel 'Als Sneijder komt, is het oorlog' en een foto van hem met een balk voor zijn ogen en de tekst 'Valse hond'. Tekst loopt door onder de Instagram-post.

