Hetty's carrièreswitch van de huisartsenpraktijk naar het Luchtvaartmuseum: 'Het is waanzinnig'

Toen Hetty van Dijk (71) stopte met haar werk als huisarts, wist ze eigenlijk direct al wat ze nu wilde doen. Een vacature als vrijwilligersvoorzitter bij het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum op Texel was haar op het lijf geschreven, want van kinds af aan heeft ze al een voorliefde voor het thema: "Ik ben heel geïnteresseerd in alles wat vliegt."

Die interesse is nooit verdwenen. "Ik vind het waanzinnig, ik ben heel geïnteresseerd in alles wat vliegt."

"Ik had vroeger een oom, die woonde in Johannesburg en die kwam regelmatig heen en weer met het vliegtuig", vertelt ze. "En ik praat dan over de jaren ’50 natuurlijik hè, toen ik heel klein was. Dan gingen we met de hele familie naar Schiphol om ze in te halen en ook weer om de familie weg te brengen. Ja, dat vond ik een geweldige happening: ik stond te kijken met mijn neus platgedrukt tegen het raam."

Na 50 jaar werken als huisarts, waarvan 30 jaar op Texel, lijkt de overgang van de huisartsenpraktijk naar het luchtruim een grote. Voor Van Dijk was de beslissing alleen maar logisch, vertelt ze op NH Radio. "Is dat aangeboren?" vraagt ze zich hardop af.

"What if? Dan zou ik 50 jaar geleden al de vliegwereld in zijn gegaan"

Bij het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum zit ze daarvoor goed op haar plek. Texel heeft een rijke luchtvaartgeschiedenis die begint in 1917 met de vestiging van de Marine Luchtvaart Dienst op het eiland. In het museum zijn vliegtuigen en bunkers te bezichtigen, en wordt aandacht besteed aan de Georgische opstand tegen de Duitsers, die in 1945 op het eiland plaatsvond.

Die passie leidt tot de vraag of Van Dijk niet liever in de luchtvaartbranche aan het werk was gegaan, of dat ze met liefde terugkijkt op haar werk als huisarts. "Dat laatste", bevestigt ze. "Ik heb heel fijn gewerkt hier op Texel. Het is het mooiste vak van de wereld hoor, huisarts, en ook het moeilijkste vak binnen de geneeskunde vind ik zelf."

Ze komt nu als vrijwilligerscoördinator ook weer mensen tegen die ze vanuit haar werk al kende. "De vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het museum, de bouwblokken, want de hele organisatie draait op vrijwilligers."

En wat nou als ze 50 jaar geleden weer de keus zou kunnen maken tussen de huisartsenpraktijk en het luchtruim? Van Dijk: "What if? Dat is een hele goeie, maar moeilijk te beantwoorden: ik denk toch dat ik de vliegwereld in zou gaan."