Gratis regenboogvlaggen in Amsterdam na eerdere vernielingacties

Dat staat in een brief die de bewoners en ondernemers gisteren hebben gekregen. Er hingen al dertig vlaggen op de Zeedijk, maar dit weekend zijn er zeker vijf vernield. De NV Zeedijk spreekt van een 'ontoelaatbare en onacceptabele' actie en zorgt dat alle vernielde vlaggen weer worden vervangen en opgehangen.

"Daarnaast heeft de NV Zeedijk het idee opgevat om ook andere ondernemers en bewoners te betrekken, om vanuit solidariteit nog meer Pride-vlaggen in ons gebied op te hangen dan gebruikelijk", staat er in de brief. "Zoals ook aan ramen en andere zichtbare plekken op en rond de Zeedijk."

Wie een vlag ophaalt, mag die houden om volgend jaar opnieuw op te hangen.