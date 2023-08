Verkeerspolitie op zoek naar hardrijders in Nieuw-West na klachten uit de buurt

Agenten van de verkeerspolitie houden vandaag verschillende locaties in Nieuw-West in de gaten. Buurtbewoners hebben aangegeven dat daar veel verkeersovertredingen plaatsvinden.

Op een lijst die de politie via Instagram verspreidde staat dat er klachten zijn binnengekomen over de straten rond Plein '40-'45 ('brommers en auto, hardrijden en geluid'), de President Allendelaan ('hardrijders en geluidsoverlast), de Jan van Galenstraat ('hardrijders'), Erasmusgracht ('motor/scooters op het fietspad') en de omgeving van station Lelylaan ('hardrijders en door rood').

De politie spreekt van een 'rent-a-cop-actie' en heeft dit soort acties al in andere stadsdelen gehouden. Zo werden er vorige maand in Diemen en Weesp op locaties die de bewoners hadden doorgegeven ruim 40 boetes uitgedeeld en in Oost ging het in juni om zo'n 100 bekeuringen.