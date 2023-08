'Onvergetelijke kookclub' voor mensen met dementie en naasten start in Hoorn

Tijdens de kookmiddag en -avond kunnen mensen met dementie zelf meehelpen bij het maken van de verschillende gangen van het diner, dat zij later op de avond met hun naasten opeten. Onder begeleiding van professionele koks en vrijwilligers snijden zij bijvoorbeeld de groenten.

"Naast dat ze een taak kunnen vervullen, komen ze in contact met andere mensen die te maken hebben met dementie. Zo delen ze hun ervaringen, wat vaak mooie momenten oplevert", zegt Marion Nijhuis, bestuurslid bij de West-Friese afdeling. "Dat geldt ook voor degenen die zij meenemen. Dit kan een familielid zijn, maar hoeft niet per se. Ook vrienden of andere naasten kunnen mee om van de maaltijd te genieten."

Kookclub in Hoorn dient als pilot

Een kookclub voor mensen met dementie en hun naasten is geen onbekend iets in de regio. Bij Het Postkantoor in Bovenkarspel gebeurt dit al meer dan een jaar, mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij en Resto VanHarte. "In totaal zijn er ongeveer 30 van dit soort clubs in Nederland, waaronder in de gemeente Stede Broec. Maar vanaf januari stopt deze samenwerking", zegt het bestuurslid van Alzheimer West-Friesland. "En daarom willen we het zelf gaan doen."

In april vertelde Bert van Dijkhuizen van stichting Alzheimer Nederland over de zoektocht van de Hoornse club naar vrijwilligers en een coördinator. Nu deze gevonden zijn, is alles gereed om komende maand in wijkcentrum De Huesmolen te starten.

Bij kookvereniging De Eenhoorn zijn ze enthousiast over de plannen, waarvoor twee koks vrijwillig gaan helpen. "De kookclub wordt daarmee als een soort van pilot gezien. Als het bevalt kan dit in het volgende jaar ook op meerdere plekken in Nederland worden uitgebreid."

Iedere vierde donderdag van de maand

De eerste editie van de 'Onvergetelijke kookclub' in Hoorn staat gepland voor donderdag 28 september. Vanaf die datum wordt deze kookclub iedere maand, elke vierde donderdag, georganiseerd bij kookvereniging De Eenhoorn, in wijkcentrum De Huesmolen. Deelnemers wordt om een bijdrage gevraagd van 7,50 euro, en het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

"Anders wordt het veel te druk voor de mensen met dementie", licht Nijhuis toe. "We bieden plaats aan ongeveer zes tot acht stellen. Ik denk zelf dat het gaat lukken om deze te vinden. We hebben er in ieder geval ongelooflijk veel zin in."