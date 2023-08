Vermoord en in stukken gesneden, wie doet zoiets? 'Onder druk kan men rare dingen doen'

Het normaal zo serene gebied rondom het klooster in Heiloo, werd afgelopen april het decor van een brute moord. De 38-jarige Elias Assaf zou ergens midden april zijn doodgestoken en werd daarna in stukken gesneden. De 50-jarige Emad A. wordt verdacht van deze brute moord, maar hoe komt iemand tot zo'n daad?

"Als je iemand om zeep helpt, zit je met een gigantisch probleem", legt Frank van de Goot uit tegen NH. "Namelijk een negentig kilo zware massa met armen en benen eraan."

Van de Goot is forensisch patholoog en kent de materie rondom dit soort gruweldaden maar al te goed. Hij heeft in meerdere geruchtmakende zaken onderzoek verricht en doet bijvoorbeeld onderzoek bij twijfel over een doodsoorzaak.

Zoekmaken van het lichaam

De 38-jarige Assaf stond sinds april opgegeven als vermist. De Amsterdamse recherche begon een groot onderzoek, dat uiteindelijk leidde naar Assafs collega Emad A., schrijft Het Parool. Op 18 april, een week na Assaf's vermissing, werd A. gearresteerd. Assaf's lichaam bleek na de moord in stukken gesneden en werd deels in de auto van de verdachte en deels in Duitsland gevonden.

"Dat is interessant", benadrukt Van de Goot. "Hij heeft dus de tegenwoordigheid van geest gehad om dat lijk te gaan zoekmaken." Mocht de verdachte worden veroordeeld, dan zal dat hem zwaar worden aangerekend in de rechtbank, verwacht hij. In de zaak rond de moord op Beverwijker Gerard Zonneveld rekende de rechter dit de verdachte ook extra aan.